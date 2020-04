Giussano: trovato morto in casa. Tragedia in centro

Giussano: tragedia in una palazzina del centro. Trovato morto un 55enne

Grande mobilitazione di soccorsi

Giussano: tragedia in una palazzina del centro. Trovato morto un 55enne. L’allarme è scattato attorno alle 19.20 in un palazzo lungo la via centrale della città. Sul posto sono arrivati immediatamente, ambulanza, automedica e i carabinieri della stazione di via Prealpi. Inutili sono state le manovre di rianimazione con il defibrillatore. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il 55enne di Giussano, trovato ormai senza vita.

TORNA ALLA HOME