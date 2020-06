Giussano, un altro incidente in via Foscolo

Scontro tra auto

Giussano, un altro incidente in via Foscolo, a Birone. Scontro tra due auto, poco dopo le 13.30 in via Foscolo, all’incrocio con via della Tecnica. Nel sinistro sono stati coinvolti due automobilisti, un uomo di 47 anni e una donna di 57 anni. Sul posto sono subito accorsi in codice rosso l’ambulanza e gli agenti della polizia stradale di Giussano. Fortunatamente lo schianto tra le due vetture si è rivelato meno grave di quanto inizialmente si pensava. I due feriti sono stati infatti trasportati in codice verde all’ospedale di Desio.

Strada pericolosa

Non è la prima volta che in quel tratto di strada si verificano incidenti; proprio pochi giorni fa, un altro grave scontro tra auto c’era stato nello stesso punto. L’incrocio tra le due vie è piuttosto pericoloso, e sono molti i cittadini che hanno segnalato il problema al Comune, pronto però ad intervenire nei prossimi mesi con la messa in sicurezza della strada.