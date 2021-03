Giussano, vaccini over 80: entro metà aprile prima dose per tutti. L’annuncio del sindaco

Migliora la situazione a Giussano

Buone notizie per i giussanesi: i contagi sembrano diminuire, al momento sono 203, un dato in calo rispetto alla scorsa settimana. Ad annunciarlo è il sindaco, in un videomessaggio, nel quale informa anche della situazione vaccini per gli over 80. “Siamo in stretto contatto con Ats e dalle ultime informazioni ci risulta che il 50% degli over 80 di Giussano ha ricevuto il primo vaccino – ha spiegato Marco Consonni – entro metà aprile tutti gli anziani ultra ottantenni dovrebbero ricevere la prima dose”.

Categorie fragili

Il primo cittadino ha ricordato inoltre che per gli anziani che hanno difficoltà a muoversi è stato attivato un servizio di trasporto grazie ai volontari di Croce bianca. Stanno inoltre per partire anche le vaccinazioni per le categorie “fragili” e per i caregiver. ” A breve dovrebbero arrivare le convocazioni” ha ribadito Citterio.