"Giustizia per Giada": follia No Vax al cimitero di Busnago

Non c'è più limite al peggio. Nelle scorse ore al cimitero di Busnago sono comparse una serie di scritte contro il vaccino anti Covid firmate con la vernice rossa dai movimenti No Vax. Tra esse, anche i riferimenti a Giada Pollara, la 14enne scomparsa due settimane fa per un malore a scuola.

Scritte No Vax al cimitero

Uno scempio a dir poco vergognoso che ha generato un'ondata di rabbia e sdegno in paese. Per le scritte, innanzitutto, ma anche per il luogo scelto per il folle raid vandalico portato a termine verosimilmente nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, ovvero il cimitero, le cui mura perimetrali sono state interamente imbrattate con slogan anti vaccino, riportati a caratteri cubitali con bombolette spray di colore rosso.

Il riferimento alla povera Giada

A rendere ancora più riprovevole il gesto è il chiaro richiamo alla povera Giada Pollara, la 14enne scomparsa due settimane fa per un malore che l'aveva colpita mentre si trovava a scuola. Un riferimento a dir poco folle che infanga la memoria della giovane.

"Giada non ha avuto giustizia: non di malore, ma da vax uccisa"

Questa la frase apparsa sul retro del camposanto, che fa il paio con quelle riportate sulla parete laterale e ben visibile dalla strada.

La condanna dell'Amministrazione

Durissima la condanna dell'Amministrazione comunale che in queste ore sta procedendo la rimozione delle scritte:

“Non ci sono parole per commentare gesti del genere. Gesti gravissimi e terribili che fanno male a tutta la nostra comunità. La povera Giada andrebbe lasciata in pace, almeno ora che sta riposando nella sua nuova casa. Ed è questo il fatto che più sconvolge, che la sua casa sia stata il mezzo per esprimere pensieri del genere. Ognuno ha la libertà di pensare quello che vuole, ma non di esprimerla dove vuole, soprattutto in un luogo così sacro e importante per i familiari e la memoria dei defunti. Stiamo lavorando in modo da coprire il prima possibile questa indecenza”.

Raid anche a scuola

Il raid dei No Vax non si è fermato al cimitero, ma ha colpito anche la scuola "Bellisario" di Inzago frequentata dalla giovane busnaghese. Anche qui, sempre nella stessa notte, i vandali hanno ricoperto i muri e le vetrate dell'istituto con scritte identiche.

