Gli Alpini danno il via alla campagna di tesseramento

Il Gruppo Alpini di Macherio ha dato il via alla campagna di tesseramento.

Tesseramento

Una Messa dedicata agli Alpini. Il Gruppo delle Penne nere, coordinato dal capogruppo Fulvio Mosca, ha partecipato alla funzione celebrata domenica mattina alle 10.30 in chiesa parrocchiale. La ricorrenza è stata anche l’occasione per iniziare la campagna di tesseramento 2021 del Gruppo Alpini Macherio. I volontari chiamano chiunque voglia unirsi a far parte dell’associazione. Una realtà preziosa che opera da anni sul territorio, impegnata su vari fronti, per dare un contributo concreto alla popolazione.

Benemeriti

Ricordiamo che lo scorso anno il Gruppo Alpini di Macherio ha ricevuto la cittadinanza benemerita da parte dell’Amministrazione comunale per l’impegno come volontari durante l’emergenza da Covid-19. Durante la funzione di domenica mattina, in chiesa parrocchiale, si è infatti ricordato il servizio svolto dagli instancabili volontari a favore della comunità e del prossimo nella consegna della spesa a domicilio recandosi presso le abitazioni delle famiglie bisognose. Tutti i mercoledì mattina le Penne nere si ritrovavano nel cortile della biblioteca per preparare i pacchi, contenenti generi alimentari forniti dalla Caritas oltre a frutta e verdura donati da una cascina di Biassono, per poi recarsi presso le famiglie più bisognose a effettuare le consegne.

