Gli alpini donano 900 mascherine per l’emergenza

Gli alpini di Usmate hanno donano 900 mascherine chirurgiche al comune che verranno distribuite già in questi giorni ai cittadini.

Gli alpini donano le mascherine

Grande gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità per gli alpini di Usmate Velate che hanno donato 900 mascherine chirurgiche al Comune. La distribuzione avverrà porta a porta, ad opera della Protezione civile e sarà destinata ai cittadini di età compresa tra i 58 e i 64 anni. Il criterio di scelta dei destinatari è stato individuato in base al numero di mascherine disponibili e in continuità con il criterio dell’età anagrafica, già adoperato per la prima distribuzione di mascherine.

La distribuzione casa per casa

La mascherina, debitamente inserita in una busta, verrà lasciata nella cassetta postale o – in alternativa – in un altro luogo protetto. In nessun caso, è previsto il pagamento di somme di denaro e i cittadini devono stare molto attenti alle possibili truffe. Le persone in quarantena o che versano in condizione di fragilità, criticità, o necessità particolare possono chiamare la Protezione civile e chiedere la consegna della mascherina, indipendentemente dal criterio dell’età anagrafica al numero di telefono 3293174728

Il ringraziamento del sindaco

“Un gesto di grande generosità che permette di implementare la dotazione di dispositivi di protezione individuale da parte del Comune – commenta Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – Ancora una volta, abbiamo avuto modo di constatare il «cuore grande» delle nostre penne nere, orgoglio locale e nazionale. Queste mascherine permetteranno ai volontari della rete assistenziale del Comune di continuare a lavorare in sicurezza e potranno essere consegnate alle persone più deboli che ne siano ancor oggi sprovviste”.

