Gli cade un ramo sulla testa, anziano rimedia un trauma cranico

E’ stato colpito alla testa da un ramo caduto, probabilmente per la forte nevicata, l’anziano soccorso questa mattina, lunedì 28 dicembre 2020, in codice rosso.

Colpito al capo da un ramo

L’incidente si è verificato intorno alle 9,30, in via Cellini a Seregno. L’uomo – D.O., 69 anni – si è visto cadere in testa un ramo caduto da un albero.

Sul posto si sono portati l’ambulanza di Seregno Soccorso, l’automedica, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.

Giunto al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e una clavicola fratturata. Prognosi grave, ma quanto accaduto avrebbe potuto avere conseguenze peggiori.

