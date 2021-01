In tempo di emergenza sanitaria anche gli incontri dedicati alla parto analgesia si fanno online. L’Asst della Brianza ricorda che la partecipazione è necessaria per poi richiedere la prestazione durante il parto.

Gli incontri per accedere alla parto analgesia si fanno online

Data l’impossibilità degli incontri sulla parto analgesia in presenza, l’Asst della Brianza organizza ogni mese degli incontri online da parte di uno specialista di Anestesia e Rianimazione, e videocorsi informativi, a titolo completamente gratuito.

La partecipazione al corso (della durata di circa un’ora e trenta) è indispensabile per poter richiedere la parto analgesia durante il travaglio.

Le donne che seguono i corsi Preparto con le Ostetriche dell’ospedale di Vimercate, ricorda l’Asst, verranno invitate a partecipare al videocorso senza bisogno di ulteriori richieste. Le donne che invece non seguono il corso Preparto presso la struttura di via Santi

Cosma e Damiano possono chiedere di partecipare al videocorso scrivendo alla mail dedicata partoanalgesia.vimercate@asst-brianza.it

Nascite a Vimercate

In merito ai parti segnaliamo che l’Ospedale Vimercatese è uno dei pochi centri regionali autorizzati ad effettuare parti di gravide positive al Covid, con percorsi protetti e differenziati.

Nel 2020 i nuovi nati nel presidio di via Cosma e Damiano sono stati 1272, in leggera flessione rispetto all’anno precedente, in cui c’erano state 1.369 nascite.

(foto archivio)

