Gli interventi dei soccorritori tra incidenti e intossicazioni

Sirene di notte

Sinistri a Lissone, Agrate e Monza. Ambulanze chiamate anche per chi ha abusato di alcol.

Sirene di notte: gli interventi dei soccorritori tra incidenti stradali e intossicazioni da alcol.

Gli interventi notturni dei soccorritori

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 aprile 2022 i soccorritori sono intervenuti diverse volte per incidenti stradali e per aiutare chi ha abusato di alcol. Intorno alle 22.40 sono infatti accorsi a Monza, in via Antonio Gramsci, per un 32enne che ha alzato un po' troppo il gomito, trasferito poi in codice verde al San Gerardo di Monza. Alla 1.30 un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno è intervenuta a Desio, in via Tripoli: stavolta è stato un 24enne ad aver abusato di alcol fino al punto di stare male. E' stato traportato in codice verde all'ospedale di Desio.

Gli incidenti

Nella notte si sono verificati anche alcuni incidenti. Poco prima delle 2 ad Agrate Brianza, in via La Malfa, un mezzo è finito contro un ostacolo, mentre alle 4.35 a Monza, in viale Sicilia, un 64enne è caduto dalla bicicletta. E' stato trasportato in codice verde al Policlinico. Alle 5.20, sempre a Monza, si è verificato un ribaltamento in viale Fermi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e un'ambulanza della Croce Rossa di Brugherio, i cui sanitari hanno trasferito i feriti in codice giallo all'ospedale San Gerardo.