Gli ospiti della casa di riposo donano manufatti ai bambini

Gli ospiti della casa di riposo “Anni Verdi” di Biassono donano i loro manufatti al Centro Mamma Rita di Monza.

Donano manufatti ai bambini

Quando i bambini hanno visto i manufatti realizzati dagli ospiti della residenza «Anni Verdi» un grande sorriso è apparso sul loro volto. Bellissima l’iniziativa pensata dal gruppo animazione della residenza per anziani «Anni Verdi», di donare i manufatti realizzati a mano dagli ospiti ai bambini del Centro Mamma Rita di Monza. Bambole, animaletti e angioletti colorati hanno fatto entusiasmare i piccoli, che hanno iniziato a correre felici nel salone del centro. E si sono subito affezionati scegliendo il loro manufatto preferito.

La consegna

La consegna è avvenuta giovedì pomeriggio: «Gli ospiti della nostra residenza realizzano a maglia dei triangoli colorati che poi io assemblo e imbottisco con creatività realizzando bambole, animali, angioletti, babbi Natale, eccetera – ha spiegato Luana Bruno, animatrice e maestra d’arte – Si tratta di un’attività artistico-occupazionale che viene svolta durante tutto l’anno dai nostri ospiti seguendo un percorso che solitamente si concludeva con la mostra, per esporre i manufatti, allestita qualche giorno prima di Natale. Purtroppo quest’anno, a causa del Covid, non è stato possibile realizzare questo momento aperto alla cittadinanza. Così, io e il mio collega Massimo Cloro, del servizio di animazione, ci siamo detti: “Perché lasciarli nell’armadio? Potremmo donarli per fare felici i bambini e sarebbe gratificante anche per gli ospiti della nostra residenza. E soprattutto è un’attività che tiene impegnate le loro giornate».

Il servizio completo sul Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 15 dicembre 2020.

TORNA ALLA HOME