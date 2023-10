Gli ruba il giubbotto e poi lo prende a pugni, arrestato un rapinatore a Seveso

Rapinatore arrestato a Seveso. Ha picchiato un 21enne in stazione dopo avergli rubato il giubbotto.

Gli ruba il giubbotto in stazione

Domenica scorsa i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in piazza Mazzini, nei pressi della stazione ferroviaria per quella che, inizialmente, era stata segnalata come una lite tra stranieri. Sul posto, i militari sono stati avvicinati da un 21enne bangladese il quale ha raccontato che poco prima, all’uscita del bar, era stato avvicinato da un marocchino che dapprima gli aveva chiesto del denaro e, al suo rifiuto l’aveva inseguito sottraendogli il giubbotto, per poi ritornare nell’esercizio commerciale.

La vittima minacciata con una bottiglia e picchiata

La vittima ha quindi rincorso il ladro cercando di rientrare in possesso della giacca, ma è stata prima minacciata con una bottiglia in vetro e poi colpita ripetutamente con pugni.

Rapinatore arrestato

Dopo l’aggressione, il 21enne ha chiamato immediatamente il 112 consentendo alla pattuglia dei carabinieri della stazione di Seveso, intervenuta in pochi minuti, di rintracciare ancora nel bar l’autore traendolo in arresto per rapina impropria. La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita dai Carabinieri al legittimo proprietario.

Il 24enne è in carcere a Monza

Il 24enne, (da ritenersi non colpevole sino a sentenza definitiva) su disposizione della Procura della Repubblica di Monza è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Seregno, per poi essere accompagnato al Tribunale di Monza dove, al termine di giudizio direttissimo e della convalida d’arresto, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, con successiva traduzione alla Casa Circondariale di Monza.