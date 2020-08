Grande dolore per l’improvvisa scomparsa di Gianluca De Martino, allenatore molto apprezzato (era appena arrivato alla Pol di Nova) e titolare del ristorante “La locanda di Zio Ciccio” a Carate.

Tristezza e lacrime

“Ore e ore a parlare di pallone. Con te momenti felici e risate infinite. Ma questa volta ci stai facendo piangere tutti. Eri una grandissima persona e lasci un vuoto incolmabile”. Sono i messaggi per l’improvvisa scomparsa di Gianluca De Martino, neoallenatore della squadra di calcio della Pol di Nova. Ha lottato con tutte le sue forze, purtroppo non ce l’ha fatta. Residente a Seregno, da qualche giorno era partito per Salerno, per andare a trovare la mamma. Colto da un malore, era stato ricoverato in gravi condizioni. Tutti col fiato sospeso a fare il tifo per lui, poi la brutta notizia.

Poche settimane fa l’intervista appena arrivato a Nova

Solo poche settimane fa l’intervista che aveva rilasciato ai nostri settimanali, appena arrivato alla Pol di Nova, la squadra di calcio di Nova Milanese che avrebbe allenato nella prossima stagione, dopo l’esperienza con l’Ac Desio. Aveva 43 anni e una lunga carriera sul campo da calcio e in panchina. “Ho cominciato a giocare con l’Atletico Milan, l’ex Cantalupo, in Serie D” ci aveva raccontato. Dopo un’esperienza nel ruolo di match analyst per la Pro Patria, di Busto Arsizio, era tornato sui campi come allenatore, prima “con il Passirana, quindi con il Muggiò e con il Sesto 2012. Ancora, poi, il Besana, il Veduggio ed infine il Desio”.

Aveva grandi aspettative

Gli allenamenti con la prima squadra erano già iniziati, con grandi aspettative e un proposito: “vincere”. “Il primo obiettivo è riportare la Poldinova allo spirito di due anni fa – questo l’intento che aveva espresso mister De Martino – Giocare per divertirsi ma con una mentalità vincente”, credendo nell’importanza dell’integrazione tra i giocatori e la valorizzazione dei giovani.

Cordoglio e messaggi d’affetto

Purtroppo è arrivata una bruttissima notizia. Moltissimi i messaggi postati sul suo profilo social che esprimono una grande tristezza per la perdita di un amico e di un allenatore molto stimato. “Sarai sempre nei nostri cuori”. “A volte un ricordo vale più di mille parole… ciao Mister” le parole d’affetto dell’Ac Desio. “Non ci sono parole, non è giusto. Ciao Mister. Un mese con noi, un mese bellissimo pieno di divertimento e risate. Riposa in pace Mister e insegna calcio anche lassù. Un abbraccio a tutti i tuoi cari da tutti noi. Veglia su loro e proteggili! Ciao Zio Ciccio” il pensiero commosso della Poldinova. IL RICORDO IN UN SERVIZIO SUL GIORNALE DI DESIO, GIORNALE DI CARATE E GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA MARTEDI’.

