Grandi manovre per la parrocchia di Lesmo: campane, uova e un nuovo logo per l’oratorio

Grandi manovre per la parrocchia di Lesmo: dopo la vendita delle di Pasqua prevista nel fine settimane, l’attenzione si sposterà su un imponente intervento di manutenzione delle campane e sulla ricerca di un nuovo logo per l’oratorio.

Sabato 13 e domenica 14, in tutte le chiese della Comunità Pastorale, sarà possibile acquistare uova di cioccolato al costo di 15 euro. L’intero ricavato sarà devoluto per sostenere il progetto di solidarietà legato all’emergenza umanitaria in Bosnia, promosso in queste settimane dalla Caritas, dalla Pastorale Giovanile e dal Gruppo Missionario. Chiunque volesse offrire un contributo ordinando, entro la giornata di mercoledì 10 marzo, il proprio uovo pasquale contattando il numero 340.1932494: sarà sufficiente indicare con un messaggio Whatsapp il proprio nominativo, il gusto preferito di cioccolato (latte o fondente) e la parrocchia in cui sarà effettuato il ritiro.

Il logo dell’oratorio

La seconda proposta lanciata dai sacerdoti della comunità prevede la realizzazione di un nuovo logo per l’oratorio San Giuseppe di Lesmo. L’iniziativa è rivolta a tutti e per poter partecipare sarà necessario seguire alcune semplici regole: il disegno dovrà essere inserito in una figura rettangolare verticale, dove peraltro dovrà comparire la dicitura “Oratorio San Giuseppe – Lesmo”; inoltre bisognerà utilizzare almeno un elemento dell’iconografia del Santo (il giglio o il bastone fiorito) e una parte del disegno dovrà essere colorata in azzurro. Il campione dovrà essere inviato in formato jpeg o pdf entro e non oltre il prossimo 17 marzo all’indirizzo mail parrocchialesmo@gmail.com

Campane sotto i ferri

Il terzo grande appuntamento per la parrocchia prevede un importante intervento di manutenzione per le campane ormai usurate della chiesa Santa Maria Assunta. Subito dopo Pasqua esse saranno smontate dalla torre e verranno rimesse a nuovo: in particolare verranno sistemate alcune sezioni laterali e il batacchio centrale, oltre che i motori e il cestello che contiene le campane. L’operazione, logisticamente complessa, durerà complessivamente almeno un paio di mesi: i fedeli che intendono sostenere economicamente l’intervento possono rivolgersi direttamente in parrocchia.