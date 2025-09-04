Grave anziano investito da un’auto

Incidente intorno alle 11.45 in via Ripamonti a Seregno: grave un anziano di 80 anni investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Anziano investito da un’utilitaria

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 settembre, grave incidente in via Ripamonti, nel quartiere San Carlo. Un 80enne mentre attraversava sulle strisce pedonali in direzione di via Bacone è stato investito da un’utilitaria, modello Fiat Panda, in marcia in direzione di Desio. A causa dell’impatto e della caduta a terra il pedone, che aveva un cane al guinzaglio, ha rimediato un serio politrauma.

E’ grave all’ospedale di Monza

Sul posto è accorso il personale del 118 con l’Automedica e l’ambulanza di Seregno Soccorso, oltre a diverse pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi. Durante le operazioni di soccorso il tratto di via Ripamonti è stato chiuso al transito veicolare. Il pedone è stato trasportato in condizioni estremamente critiche all’ospedale San Gerardo di Monza. Dalle prime informazioni, l’anziano (privo di documenti al momento del sinistro) ha riportato un importante trauma cranico-facciale, una frattura alla gamba sinistra e una sospetta frattura al gomito destro e sarebbe in pericolo di vita. Il cane è stato recuperato e preso in custodia dal personale del canile Fusi di Lissone.