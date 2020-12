Grave caduta a Seveso, i soccorsi intervengono in codice rosso

Intervento dei soccorritori ieri sera, domenica 13 dicembre, in via Sabotino a Seveso per una grave caduta. Soccorsa una persona di 71 anni.

Grave caduta a Seveso

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza mancavano pochi minuti alle 22 quando è sopraggiunta la chiamata al numero di emergenza. Subito l’ambulanza della Croce bianca di Seveso e l’automedica si sono portate sul posto in codice di massima gravità. Coinvolta una persona di 71 anni le cui condizioni sarebbero purtroppo molto gravi. Dopo le cure sul posto infatti i soccorritori ne hanno disposto il trasferimento in ospedale a Desio in codice rosso.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

