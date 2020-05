Grave incidente a Besana: auto si schianta contro un muro FOTO VIDEO

Grave incidente a Besana: arriva l’elisoccorso. Il sinistro in via Mazzini poco prima delle 11.

Grave incidente a Besana: arriva l’elisoccorso

Un grave incidente si è verificato questa mattina, lunedì 25 maggio, pochi minuti prima delle 11 a Besana Brianza.

In base a quanto è stato possibile ricostruire un’auto, una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano un uomo di 40 anni e una donna di 30 anni stava percorrendo via Rivabella; improvvisamente e per cause ancora da accertare l’automobilista, poco dopo l’incrocio con via Mazzini, ha invaso la corsia opposta per poi andarsi a schiantare violentemente contro il muro di recinzione di una abitazione privata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, due mezzi dei Vigili del fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale. Le condizioni dei due passeggeri dell’auto inizialmente sono apparse molto critiche tanto che si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Milano. Dopo i primi accertamenti medici la situazione è apparsa meno grave: l’uomo e la donna sono stati caricati sui mezzi di soccorso e trasportati in ospedale in codice giallo.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi.

TORNA ALLA HOME