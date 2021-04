Grave incidente a Bovisio Masciago: feriti due giovanissimi. Il sinistro ieri sera poco prima delle 22 in via Tonale. I ragazzi, di 15 e 16 anni, sono stati trasportati al San Gerardo e al Niguarda.

Grave incidente a Bovisio: feriti due giovanissimi

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata ai soccorsi è scattata alle 21.56 per un ribaltamento avvenuto in via Tonale, all’altezza del civico 22. Dopo l’incidente, la cui dinamica è ancor da chiarire, sul posto sono intervenute tre mezzi di soccorso, provenienti da Cesano e Seveso, e i Carabinieri della compagnia di Desio che si sono occupati dei rilievi.

I due giovanissimi rimasti coinvolti sono stati soccorsi in codice rosso; poi, dopo gli accertamenti sul posto, l’intervento è stato declassato in codice giallo. Le condizioni dei due ragazzi dunque sono state dunque giudicate serie ma non gravissime. Entrambi sono stati portati in ospedale: uno al San Gerardo di Monza, l’altro al Niguarda di Milano.