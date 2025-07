Lutto

L'uomo di 70 anni, Mario Sundas, era un volto molto conosciuto in paese dove da anni faceva parte della società calcistica "Città di Cornate"

Non ce l'ha fatta l'uomo che nella giornata di mercoledì 23 luglio è rimasto coinvolto in un terribile incidente sul territorio di Cambiago. Dopo il tempestivo trasporto all'ospedale di Vimercate, purtroppo è venuto a mancare Mario Sundas, 70 anni di Cornate d'Adda.

Incidente mortale a Cambiago, la vittima è un cornatese

Come riporta il portale Primalamartesana.it, l'auto condotta dal cornatese - probabilmente per un malore - avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, andando a sbattere violentemente contro il muso di un autoarticolato che viaggiava in direzione del casello dell’autostrada A4. Un urto che non gli ha lasciato scampo: il camionista, che si è visto piombare addosso l’auto, non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro, se non abbozzare un tentativo di frenata e sterzata.

Il decesso dell’uomo, molto conosciuto in città per l’impegno all’interno della società calcistica Città di Cornate, per la quale era un fondamentale factotum, è stato constatato subito dopo il suo arrivo all’ospedale di Vimercate, nel quale era stato condotto con la massima urgenza.

Il sinistro si è verificato pochi minuti dopo le 17. Il crossover del 70enne percorreva la Provinciale 245 in direzione di Basiano, quando a poche decine di metri dall’incrocio con via Leonardo Da Vinci ha sbandato, forse per un malore improvviso, finendo sulla corsia opposta proprio mentre transitava un camion Iveco con rimorchio, che procedeva a bassa velocità, guidato da un 62enne di nazionalità bulgara. L’impatto frontale è stato devastante.

L'intervento dei soccorsi

Dopo la chiamata al 112, la Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza dei Volontari Vimercate e un’automedica, in codice rosso, e la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi. Per regolare la viabilità durante i soccorsi sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Pioltello.

Le condizioni del 70enne sono apparse subito molto gravi. Andato in arresto cardiocircolatorio, è stato estratto dall’abitacolo per avviare le manovre di rianimazione. Poi la corsa a sirene spiegate al Pronto soccorso di Vimercate, dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

«Volontario, massaggiatore, cuoco, guardalinee, a volte secondo allenatore: eri incontenibile e sempre felice di stare insieme ai tuoi ragazzi e ai volontari a cui davi una mano, sempre sorridendo - hanno scritto sui social dal Città di Cornate, non appena appresa la notizia della morte di Sundas - Mario per sempre con noi».