Auto ribaltata a Caponago, attimi di paura per una 42enne

Schianto

L'incidente è avvenuto all'angolo tra via Simonetta e via Leonardo da Vinci.

Grave incidente a Caponago, attimi di paura per una donna di 42 anni. Un'auto si è ribaltata all'angolo tra via Simonetta e via Leonardo da Vinci dopo uno scontro un'altra vettura.

Attimi di paura

Lo schianto è avvenuto pochi minuti fa a Caponago, più precisamente all'angolo tra via Simonetta e via Leonardo da Vinci. Due le auto coinvolte nello scontro. Ad avere la peggio una donna di 42 anni, la cui vettura si è ribaltata: la 42enne è stata soccorsa in codice rosso ma fortunatamente le sue condizioni sono andate migliorando nel corso dell'intervento e il codice è stato derubricato a verde. Sul posto un'ambulanza e un'automedica, coadiuvate da due mezzi dei Vigili del fuoco, impegnati a estrarre la donna dall'abitacolo. Presenti anche i Carabinieri, impegnati a loro volta a fare chiarezza su quanto accaduto.

La dinamica dell'incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma da quanto emerso sembra che la donna stesse percorrendo via Simonetta e si sia scontrata con la macchina in arrivo da via Leonardo da Vinci. Una collisione da cui sarebbe scaturito il ribaltamento. Un ribaltamento da cui è uscito completamente indenne l'automobilista alla guida dell'auto proveniente da via Leonardo da Vinci.