Grave incidente a Concorezzo, soccorsi in codice rosso. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 19 lungo via Oreno: due le persone coinvolte.

Dinamica tutta da chiarire

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima delle 19 lungo via Oreno (strada caratterizzata da una carreggiata molto stretta). Lo schianto ha coinvolto due persone, finite fuori strada: si tratta di un uomo di 46 anni e di una donna di 71. Immediati i soccorsi: sul posto si sono portate due ambulanze e un’automedica, accorse in codice rosso. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Monza, impegnati a soccorrere le due persone finite fuori strada. Fortunatamente le condizioni di uno dei due coinvolti sono migliorate nel corso dell’intervento, concluso con il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. Più preoccupanti le condizioni dell’altra persona, trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri.

