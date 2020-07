Grave incidente nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, a Colnago, frazione di Cornate d’Adda in via De Amicis. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso per un 78enne.

Grave incidente a Cornate: arriva l’elisoccorso per un 78enne

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 10.30 per un anziano che a bordo di una piccola vettura, per cause ancora da accertare, è finito contro uno spartitraffico in via De Amicis. Dopo l’impatto la macchina si sarebbe anche ribaltata.

I soccorsi

Subito è partita la chiamata ai soccorsi: sul posto si è portata l’ambulanza; vista la gravità della situazione è stato fatto alzare in volo anche l’elicottero proveniente da Como. Il 78enne ha ricevuto le cure del caso sul posto: fortunatamente l’allarme è rientrato dopo gli accertamenti medici e l’uomo è stato trasportato in codice giallo in ambulanza all’ospedale di Merate. Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale di Cornate.

