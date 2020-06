Grave incidente a Desio: due 20enni in ospedale SIRENE DI NOTTE

Notte movimentata per i soccorritori brianzoli impegnati in diversi interventi sul territorio. Il più grave a Desio dove in un incidente sono rimaste ferite due 20enni.

Grave incidente a Desio: due 20enni in ospedale

La chiamata al 112 è arrivata intorno alla 3.20. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in via Milano due ambulanze e un’automedica per soccorrere due ragazze di 20 anni rimaste ferite in un ribaltamento. Sul posto, oltre ai sanitari, sono giunti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della compagnia di Desio. Purtroppo, in base a quanto diffuso da Areu, le condizioni di una delle due 20enni sono risultate particolarmente critiche tanto che la giovane è stata portata d’urgenza al San Raffaele di Milano. L’altra ragazza ferita è stata invece trasportata al San Gerardo in codice giallo.

Ribaltamento a Monza

Intorno alle 6.20 di questa mattina si è verificato un altro ribaltamento, questa volta in via Modigliani a Monza. Coinvolte tre persone: due ragazze di 25 anni e un giovane di 23. Tre le ambulanze inviate sul posto insieme all’automedica, ai Vigili del fuoco e agli agenti della Questura di Monza. Due giovani sarebbero feriti in modo grave. Un altro in modo più lieve.

Evento violento ad Arcore

Nella notte segnaliamo anche un evento violento avvenuto intorno alle 4.40 in via Umberto I ad Arcore. Coinvolto un uomo di 30 anni trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Malori a Desio e Bernareggio

Due invece le persone che nella notte si sono sentite male e hanno avuto bisogno delle cure dei medici. Si tratta di un giovane soccorso a Desio intorno alle 2.30 e trasportato in ospedale in codice verde e di una 98enne soccorso in una struttura socio sanitaria di Bernareggio e trasportato in ospedale a Vimercate in codice giallo.

Incendio a Monza

Infine segnaliamo, intorno alle 2, l’intervento di ambulanza e Vigili del fuoco a Monza, in piazza Roma, per un incendio. I sanitari sono intervenuti precauzionalmente per un 54enne che però non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

