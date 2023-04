Un giovane di 23 anni è stato trasportato nella notte all'ospedale San Gerardo in condizioni gravissime a seguito di un incidente stradale avvenuto a Meda poco dopo mezzanotte e mezza.

Grave incidente a Meda nella notte: 23enne in prognosi riservata

Le informazioni sulla dinamica del sinistro sono ancora frammentarie: secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Piave e via Caduti Medesi, già in passato teatro di altri sinistri, e ha coinvolto una vettura e una motorino. Su quest'ultimo viaggiava appunto il 23enne rimasto ferito gravemente.

Il ragazzo, residente a Giussano, proveniva da via Piave e nello svoltare in via Caduti Medesi, ha impattato contro una Citroën C3 condotta da un 33enne, residente a Solaro, che proveniva dal senso opposto di via Piave.

I soccorsi

Sul posto dopo la chiamata ai soccorsi sono giunte sul posto l'ambulanza di Seregno Soccorso e l'automedica, assieme ai Carabinieri del Comando della Stazione di Meda impegnati nei rilievi e nella ricostruzione del sinistro e delle eventuali responsabilità.

Il 23enne è stato caricato sull'autolettiga e poi trasportato a sirene spiegate all'Ospedale San Gerardo di Monza dove è arrivato in codice rosso. Al momento è ricoverato nel reparto di neuro-rianimazione in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Il conducente dell'autoveicolo invece è stato sottoposto al test etilometrico ed è stato trovato positivo con un valore di 0,79 g/L (1^ prova) e di 0,66 g/L (2^ prova).

(foto archivio)