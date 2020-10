Grave incidente a Seregno, ferito anche un minorenne FOTO e VIDEO

Grave incidente a Seregno. Tra le persone coinvolte nel sinistro stradale anche un minorenne. Almeno quattro i feriti.

Grave incidente a Seregno

Uno scontro violentissimo tra due auto e il ferimento di almeno quattro persone. E’ questo il bilancio di un grave incidente che si è verificato ieri in tarda serata, un minuto prima dello scattare del coprifuoco, a Seregno, lungo via Umberto I all’altezza del civico 80. Al momento non è ancora chiara la dinamica del sinistro stradale.

I soccorsi

Quattro, si diceva, le persone rimaste ferite e tra questa anche un minorenne, un ragazzino di 12 anni. Sul posto si sono dirette due ambulanze e due automediche, oltre ai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza e ai Carabinieri della Compagnia di Seregno. I quattro feriti, dopo le prime cure, sono stati trasferiti agli ospedali di Desio e Vimercate.

