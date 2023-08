Emergono ulteriori dettagli sull'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 22 agosto, a Seregno.

Grave incidente a Seregno: finisce con l'auto dentro il centro per disabili. Tre feriti

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 16 in corso Matteotti e in base ad una prima ricostruzione vedrebbe coinvolta una sola vettura. L'automobilista alla guida, per cause ancora da chiarire, è finita con l'auto all'interno del Centro Disabili diurno investendo due persone che erano nei pressi del cancello della struttura.

I soccorsi

Tre le persone soccorse dai volontari del 118, intervenuti sul posto in codice rosso con tre ambulanze e un'automedica: si tratta di una donna di 40 anni, un uomo di 50 e un uomo di 74 anni.

Dopo i primi accertamenti sanitari i soccorritori hanno trasferito d'urgenza in ospedale una delle tre persone soccorse: le sue condizioni purtroppo sarebbero gravi mentre desterebbero meno preoccupazione le condizioni delle altre due persone coinvolte valutate in codice verde.

Vigili del fuoco e Polizia locale sul posto

Sul posto, subito dopo la chiamata al numero di emergenza, si sono precipitati anche i Vigili del fuoco impegnati a soccorrere le persone coinvolte nel sinistro e nel ripristino delle condizioni di sicurezza, e gli agenti della Polizia locale di Seregno che dopo i rilievi sono ora impegnati nella ricostruzione precisa della dinamica del grave incidente.