Grave incidente a Triuggio, atterra l'elisoccorso

E' stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso a Triuggio, a seguito di un grave incidente. E' successo intorno alle 12,30 di oggi, venerdì 30 luglio 2021, in via Silvio Pellico, all'altezza del civico 2.

Incidente a Triuggio

Protagonisti dell'incidente sono un'auto e un scooterone. Lo scontro è avvenuto in centro paese, all'incrocio tra via Pellico e via Cadorna.

Ad avere la peggio il centauro, un uomo di quarant'anni. Le sue condizioni sono parse inizialmente molto gravi, tanto da allertare i soccorsi in un preoccupante codice rosso. A Triuggio è giunta l'ambulanza di Seregno Soccorso, oltre all'elisoccorso atterrato nel posteggio di via Dante.

Chiusa via Pellico

Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Triuggio che hanno chiuso via Pellico per fare spazio alle operazioni di soccorso. Temporaneamente sbarrato anche il passaggio a livello del cimitero.

Fortunatamente, dopo le prime cure prestate, le condizioni del centauro quarantenne sono migliorate: è stato così trasportato in ambulanza all'ospedale, in codice giallo