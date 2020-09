Grave incidente a Usmate, intossicazione a Monza SIRENE DI NOTTE

Grave incidente a Usmate, intossicazione a Monza. I soccorritori impegnati in uno scontro auto moto sulla Sp 41. A Nova caduta da moto per un 30enne. A Monza un 18enne soccorso per intossicazione da alcol.

Grave incidente a Usmate

Notte impegnativa per i soccorritori brianzoli impegnati a prestare soccorso dopo un grave incidente stradale avvenuto sulla Sp 41, in territorio di Usmate, poco dopo mezzanotte e mezza. In base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di uno scontro tra una vettura e una moto in cui è rimasta gravemente ferita una persona di 59 anni. Sul posto i volontari di Avps Vimercate, l’automedica, i Carabinieri. Le condizioni della persona ferita purtroppo sono risultate particolarmente critiche tanto che è stata portata d’urgenza in ospedale a Vimercate.

Caduta da moto a Nova

Sempre nella notte segnaliamo una caduta da moto, avvenuta in via Brodolini a Nova Milanese, intorno alle due e trenta. Ferito, lievemente, un uomo di 30 anni che i volontari della Croce rossa di Nova hanno trasportato in codice verde all’Ospedale di Desio.

Intossicazione etilica per un 18enne

Infine a Monza, in via Zavattari, a mezzanotte e quaranta è stato soccorso un 18enne portato al San Gerardo per un’intossicazione da alcol.

