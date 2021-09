Uno scontro tra due auto in cui sono rimasti coinvolti diversi giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni.

Grave incidente ad Arcore, convolti diversi giovani

E' quello che si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte, in via Gilera ad Arcore. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio tra via Gilera e viale Monza e ha visto coinvolti diversi giovani, tra cui anche due ragazzine di 17 e 18 anni e quattro giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni.

Sul posto si sono subito portati diversi mezzi di soccorso oltre ai carabinieri impegnati nei rilievi del caso. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai ragazzi coinvolti per poi ripartire verso i vicini ospedali di Monza e Vimercate dove i feriti sono arrivati in codice giallo e verde.