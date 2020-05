Grave incidente ad Arcore: elisoccorso in posto GUARDA LE FOTO

Grave incidente ad Arcore: elisoccorso in posto. Sono coinvolti diversi veicoli nell’incidente che è avvenuto poco dopo le 18 di oggi ad Arcore, in viale Monte Rosa. Sul posto si sono portate due ambulanze in codice rosso, un’automedica, l’elisoccorso, i Vigili del fuoco di Monza e i carabinieri.

Tamponamento a catena

L’incidente, un tamponamento a catena, si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Parini. Coinvolti quattro quattro veicoli: due auto, un furgone e un tir. Ad innescare lo scontro sarebbe stato proprio il tir, il cui conducente non si sarebbe avveduto in tempo dei veicoli fermatisi davanti a lui per fare attraversare un pedone sulle strisce.

Una delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni

Guarda il video

Guarda le foto

Aggiornamento delle 19.30



L’autista del furgoncino, un 71enne, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano per accertamenti, in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

Nel frattempo si segnalano disagi al traffico. Nello specifico, a seguito dell’incidente, si segnalano lunghe code per gli automezzi provenienti da Vimercate in direzione Lesmo e viceversa.

Torna alla home