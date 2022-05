Ieri sera

Il sinistro si è verificato poco prima delle 22.30 in via Monte Rosa.

Intervento di soccorso nella tarda serata di ieri, lunedì 2 maggio, ad Arcore per un grave incidente avvenuto in via Monte Rosa.

Grave incidente ad Arcore: soccorsa anche una bimba di 4 anni

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato poco prima delle 22.30 e avrebbe coinvolto due auto. A seguito dello scontro sono tre le persone che hanno avuto necessità di assistenza medica: una ragazza di 27 anni, un uomo di 30 e una bimba di 4 anni.

Sul posto si sono portati due mezzi di soccorso di Avps Vimercate oltre all'automedica, ai Carabinieri e alla Polizia stradale di Arcore.

Gli operatori del 118 hanno subito prestato le prime cure ai feriti le cui condizioni sono state giudicate serie ma non gravissime. Le ambulanze sono poi ripartite verso gli ospedali di Monza e Vimercate, sempre in codice giallo.

Toccherà ora alle Forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.