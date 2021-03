Incidente all’incrocio a Desio: ferito un motociclista. Lo scontro si è verificato intorno alle 15.10 a confine con Bovisio.

Incidente all’incrocio tra Desio e Bovisio: ferito un motociclista

In base a quanto è stato possibile accertare l’auto coinvolta, una Panda, arrivava da Bovisio e procedeva in via Ferravilla quando all’intersezione con via Tonale, durante una svolta, l’automobile è finita, per cause ancora da accertare, contro una moto sulla quale viaggiava, in direzione Bovisio, un uomo di 55 anni.

L’impatto è stato violento. Su posto sono subito intervenuti i volontari della Croce azzurra e l’automedica, assieme agli agenti della Polizia locale di Desio. Gli operatori sanitari hanno subito prestato le prime cure al centauro 55enne. In un primo momento le sue condizioni sono apparse molto serie ma fortunatamente dopo gli accertamenti medici l’intervento è stato derubricato in codice giallo.