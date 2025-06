Grave incidente, atterra l'elisoccorso

Un grave incidente, con importanti ripercussioni sul traffico, si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, ad Agrate Brianza.

Il sinistro si è verificato attorno alle 17.30 lungo la Sp121, la provinciale che collega Agrate a Carugate. Coinvolti più veicoli e anche uno scooter.

Sul posto due ambulanze e l'elisoccorso

Sul posto due ambulanze, una in codice giallo e una in codice rosso, e anche l'elisoccorso, atterrato in un campo adiacente. Per i rilievi e per la gestione del traffico sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.

Ripercussioni sul traffico

Ad avere la peggio in particolare un uomo di 49 anni e una donna di 63 anni. Pesanti, come detto, le ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.