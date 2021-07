Grave incidente in Autostrada A4: due ragazze coinvolte

Un grave incidente stradale con un mezzo pesante coinvolto si è verificato poco dopo le 14 lungo l'Autostrada A4.

Grave incidente in Autostrada A4

Al momento le informazioni diffuse sono quelle dell'Agenzia regionale emergenza urgenza: si tratterebbe di un sinistro con un mezzo pesante coinvolto verificatosi all'altezza di Agrate, in direzione Milano.

Sul posto al momento stanno operando due ambulanze, l'automedica e, vista la gravità della situazione, è stato fatto atterrare nelle vicinanze anche l'elisoccorso. Sono presenti sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco di Monza e gli agenti della Polizia stradale.

L'intervento di soccorso al momento è classificato in codice rosso. Due le persone coinvolte: si tratterebbe di una ragazza di 22 anni e di una di giovane di 24. A seguito degli accertamenti medici sul posto una è stata trasportata in ospedale in codice di massima gravità. L'altra in codice verde.

Si segnalano lunghe code sia in direzione Milano sia verso Venezia per curiosi.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile

(foto archivio)