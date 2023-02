Grave incidente in Milano-Meda, soccorsi attivati in codice rosso

Grave incidente in Milano-Meda, all'altezza di Baruccana di Seveso, i soccorsi sono stati attivati in codice rosso.

Grave incidente in Milano-Meda

Schianto intorno alle 12.40 di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, sulla Superstrada SS35, in direzione nord. In base a quanto ricostruito alcune auto si sarebbero urtate in corrispondenza della curva della rampa di accesso alla Milano-Meda, con ingresso a Baruccana di Seveso, da corso Isonzo.

Sul posto Polizia Stradale, ambulanze e Vigili del Fuoco

Dai primi riscontri parrebbe che le auto coinvolte sarebbero tre e che le persone rimaste ferite (secondo quanto riportato da Areu), siano un 19enne e una 67enne. Sul posto, oltre a una pattuglia della Polizia Stradale, sono accorsi i Vigili del Fuoco e due ambulanze della Croce Rossa di Lomazzo e della Croce Bianca di Cesano. I feriti, dopo le prime cure, sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.