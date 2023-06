Grave incidente in Tangenziale tra Agrate e Concorezzo: coinvolto un motociclista

Attimi di grande paura questa mattina, sabato 17 giugno 2023, a causa di un grave incidente verificatosi in Tangenziale Est, tra Agrate e Concorezzo. Lo schianto ha visto coinvolte un'auto e una moto: dopo i primi soccorsi in codice rosso, fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte sono migliorate.

Grave incidente in Tangenziale

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina, sabato 17 giugno 2023, nel tratto di Tangenziale Est compreso tra Agrate e Concorezzo, in direzione Lecco, tra l'uscita 16 e l'uscita 17. Coinvolte nella collisione un'automobile e una moto: ad avere la peggio un uomo di 52 anni, soccorso in codice rosso da un'ambulanza e un'automedica.

Motociclista non in pericolo di vita

Inizialmente si è temuto il peggio per il centauro, ma dopo i primi soccorsi sul posto le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto. Tanto che i sanitari hanno predisposto il trasferimento del 52enne in codice giallo verso l'ospedale più vicino. Sul posto anche gli agenti della Polstrada di Novate ora impegnati nei rilievi di rito che serviranno ad accertare dinamiche e responsabilità.

Ripercussioni sul traffico

Dopo l'iniziale chiusura delle corsie per favorire l'intervento dei soccorsi, il traffico ha ripreso a scorrere in maniera più regolare proprio in questi minuti.