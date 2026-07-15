Grave incidente in viale Brianza: cade dal monopattino e sbatte la testa, 26enne in codice rosso

E' accaduto stamattina, mercoledì 15 luglio, al confine tra Arcore e Camparada

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì, lungo viale Brianza, proprio al confine tra i territori comunali di Camparada e Arcore. Un giovane di 26 anni, richiedente asilo residente nell’ex convento delle suore di via Lario a Camparada, è caduto rovinosamente dal monopattino elettrico su cui stava viaggiando, riportando un serio trauma cranico che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori in codice rosso.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, il 26enne avrebbe fatto tutto da solo. Il ragazzo stava scendendo da Camparada in direzione di Arcore in compagnia di un altro richiedente asilo che viaggiava sul suo monopattino elettrico. All’altezza di un dosso artificiale in corrispondenza del civico 118, nel tentativo di evitare l’ostacolo, il conducente si è spostato sulla destra per sfilare di fianco al rallentatore di velocità. Durante la manovra, tuttavia, il monopattino è scivolato sul ciglio della strada, facendo perdere l’equilibrio al giovane che è caduto pesantemente a terra, battendo con violenza la testa sull’asfalto.

La macchina dei soccorsi

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunte a sirene spiegate un’ambulanza e un’automedica per prestare le prime cure d’urgenza al ventiseienne. Per consentire i rilievi e mettere in sicurezza la carreggiata sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Arcore, coadiuvati nella gestione del traffico dai colleghi di Lesmo, che hanno evitato il blocco della circolazione in un tratto stradale particolarmente frequentato. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza e in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza per tutti gli accertamenti del caso.