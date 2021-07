Si è verificato un grave incidente nella notte a Roncello. Un ribaltamento, avvenuto in via Mazzini, in cui sono rimasti coinvolti un 20enne e un 69enne.

Grave incidente nella notte a Roncello

In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto intorno all'una e venti sulla strada che da Roncello conduce a Busnago. Si tratterebbe di un ribaltamento di un mezzo. Nell'impatto sono rimasti coinvolte due persone: un ragazzo di appena 20 anni e un 69enne. La situazione è apparsa subito molto grave tanto che sul posto si sono portate due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso, intervenuto con due mezzi, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco. A preoccupare in particolare sono state le condizioni di uno dei feriti che dopo le cure sul posto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. L'altro invece è stato portato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Giovane investito a Nova

Sempre nella notte, ma a Nova Milanese, un 21enne è stato soccorso sulla Monza Saronno a seguito di un investimento. La dinamica dell'incidente, avvenuto poco prima dell'una, è ancora da chiarire con esattezza. Quel che è certo è che dopo l'intervento dei soccorritori della Croce rossa di Varedo il giovane è stato portato in ospedale a Monza in codice giallo. Rilievi affidati al Carabinieri della compagnia di Desio.

(foto archivio)