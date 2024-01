Un 47enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza a seguito di un incidente avvenuto nella notte ad Agrate Brianza.

Grave incidente nella notte ad Agrate: 47enne trasportato d'urgenza in ospedale

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza lungo via Giacomo Matteotti. Coinvolti nello scontro un'auto e una moto che, per cause ancora da chiarire con precisione, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con la Sp13.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: la centrale operativa regionale ha inviato sul posto l'autolettiga con i volontari di Avps Vimercate che hanno subito soccorso un 47enne, le cui condizioni sono apparse purtroppo molto serie.

L'uomo è stato dunque caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale monzese.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari ad accertare la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.