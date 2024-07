Grave incidente stradale, a Veduggio atterra l'elisoccorso

Grave incidente stradale a Veduggio con Colzano, dove alle 18.20 di oggi, mercoledì 17 luglio, si reso necessario anche l'intervento di un elisoccorso.

Grave incidente stradale

L'incidente stradale è avvenuto in via Manzoni, una traversa di viale Della Repubblica, la dorsale che collega la Valassina al centro del paese. Due le vetture coinvolte.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Per cause ancora da accertare, una Hyundai dopo lo scontro si è ribaltata su un lato in mezzo alla carreggiata: la persona a bordo, soccorsa dal personale inviato dal 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Coinvolta anche una Fiat Cinquecento: il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

I soccorsi sono scattati in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza- urgenza. In via Manzoni, vista la gravità della situazione, sono intervenute un'automedica e tre ambulanze, tra cui quella della Croce Bianca di Besana in Brianza. In un campo vicino al punto dell'impatto è atterrato anche un elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che si sono adoperati per fare uscire i feriti dalle vetture e per mettere in sicurezza le auto e la sede stradale, e la Polizia Locale, che ha disciplinato il traffico e proceduto ai rilievi per ricostruire la dinamica.