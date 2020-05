Gravissimo incidente stradale ad Agrate: morta una 84enne FOTO VIDEO

Gravissimo incidente stradale ad Agrate Brianza, in via Archimede. Una donna di 84 anni ha perso la vita. Sul posto ci sono due ambulanze, l’automedica, i Vigili del fuoco, Carabinieri e la Polizia locale.

Incidente stradale ad Agrate: morta una 84enne

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi ad Agrate Brianza, in via Archimede, una zona industriale nei pressi del Complesso 75, non lontano da Brugherio.

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, a seguito dell’incidente, avvenuto poco dopo le 10 tra una Fiat 600 e una Nissan, una donna di 84 anni è deceduta.

Imponente la mobilitazione dei mezzi di soccorso: sul posto sono state inviate due ambulanze, l’automedica, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Agrate. Purtroppo per l’84enne non c’è stato nulla da fare. Altre due persone risultano coinvolte: si tratta di un uomo di 63 anni e una donna di 67. Dopo gli accertamenti sul posto una delle due persone risulterebbe in condizioni critiche, un’altra invece in codice verde.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Ci sono difficoltà nella viabilità in tutta la zona.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile.

