Grave incidente stradale, anziano soccorso in codice rosso.

Sono serie le condizioni dell’uomo di 81 anni coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, in un incidente. E’ accaduto attorno alle 18 in territorio di Usmate Velate, lungo la Sp177 Bellusco-Gerno, all’altezza del cavalcavia sopra la Tangenziale Est.

La dinamica

A scontrarsi sono state due auto. Secondo una prima ricostruzione una Fiat Panda, condotta dall’81enne, che viaggiava in direzione di Carnate e Bernareggio ha sbandato, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, e ha invaso la corsia opposta all’altezza di una curva, centrando una Opel Corsa condotta da un giovane che viaggiava verso Arcore. Ad avere la peggio è stato l’anziano.

Soccorsi in codice rosso

Sul posto si sono portate un’automedica, un’ambulanza di Avps e i Vigili del fuoco di Monza. Le condizioni dell’uomo, un 81enne sono apparse in un primo momento molto serie. Fortunatamente il quadro è poi migliorato. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Vimercate in codice giallo con un trauma toracico. Illeso, ma sotto shock, l’altro automobilista.

Lunghe code

L’incidente sta causando lunghe code in entrambe i sensi di marcia con ripercussioni anche lungo al tangenziale Est in particolare in direzione Nord.

