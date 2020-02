Grave incidente sul lavoro a Verano: 51enne gravissimo

Grave incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 17 febbraio 2020, a Verano Brianza. Un 51enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo in elisoccorso.

AGGIORNAMENTO DELLE 13: Il 51enne rimasto ferito è residente a Mariano e stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Al momento è ricoverato in terapia intensiva e risulta in pericolo di vita.

Incidente alla VismaraVetro di Verano

Un grave infortunio si è verificato questa mattina attorno alle 10 al civico 29 di via Furlanelli a Verano Brianza all’interno della ditta VismaraVetro, storica vetreria della zona. Stando a quanto riferisce il sito dell’Areu – Azienda regionale per l’emergenza urgenza – del 118 un uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta dalla scala. Sul posto è stato chiesto l’intervento di una eliambulanza da Como insieme al personale della Croce Bianca di Mariano e di un’altra autoambulanza da Erba.

La vittima è un uomo di 51 anni.

Mobilitati anche i carabinieri della Compagnia di Seregno insieme agli agenti della Polizia locale. Al momento non si conoscono ancora le cause del gravissimo infortunio. I soccorsi sono stati allertati però in codice rosso.

I dati diffusi nei giorni scorsi

Proprio nei giorni scorsi sui dati degli infortuni mortali sul lavoro in Lombardia era arrivato l’allarme della Cisl. Gli incidenti mortali in ditta o sul posto di lavoro sono stati 171 nel 2019. Un rialzo, secondo il sindacato che ha analizzato i dati Inail, dell’8,5% sul 2018 e di ben il 23% sul 2017. A livello provinciale, la maglia nera degli infortuni mortali nel 2019 è andata proprio a Monza e Brianza, che ha raddoppiato passando dai 7 del 2018 a 14 (+100%), Varese, passata da 10 a 15 (+50%) e Brescia (+45%), da 22 a 32. E’ andata bene invece a Sondrio, scesa a quota zero dopo aver registrato 6 infortuni nel 2018.

