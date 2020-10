Grave incidente sulla A4, soccorsi in codice rosso. Code in aumento

Grave incidente sulla A4, soccorsi in codice rosso. Segnalato un mezzo finito contro un ostacolo al km 149 in direzione Torino.

Aggiornamento delle 18.56

Migliorano le condizioni della donna ferita nell’incidente, tanto che l’intervento è stato declassato da codice rosso a giallo. I soccorritori stanno prestando le cure direttamente sul posto, poi provvederanno a caricarla in ambulanza per il trasporto in ospedale.

Grave incidente sulla A4, soccorsi in codice rosso

Grave incidente poco dopo le 17.30 di oggi, lunedì 5 ottobre, lungo l’Autostrada A4, in direzione Torino, nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate. In base alle prime informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si tratterebbe di un mezzo finito contro un ostacolo. Al momento risulta una persona coinvolta, una donna di 56 anni, soccorsa in codice rosso dai volontari di Soccorso Busnago e dall’automedica.

Si segnalano code nel tratto interessato dall’incidente.

