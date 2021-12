Poco fa

Ambulanze, elisoccorso e Vigili del fuoco stanno lavorando sul posto.

Poco dopo le 14.30 sulla Sp Novedratese, in territorio di Lentate sul Seveso, si è verificato un grave incidente con un mezzo pesante coinvolto.

Grave incidente sulla Novedratese: due persone soccorse in codice rosso

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle 14.39. Poco prima un'auto e un mezzo pesante sarebbero entrati in collisione per motivi ancora in corso d'accertamento. L'impatto sarebbe avvenuto poco prima della rotonda che conduce sulla Nazionale dei Giovi.

Sarebbero due le persone rimaste ferite nell'impatto. Le loro condizioni sembrerebbero molto serie tanto che sul posto sono state inviate tre ambulanze e l'elisoccorso proveniente da Milano. Inoltre sul luogo dell'incidente stanno lavorando i Vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate e Seregno, i carabinieri della Compagnia di Seregno e gli agenti della Polizia locale di Lentate sul Seveso.

L'intervento è classificato in codice rosso.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile

(foto archivio)