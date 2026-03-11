Grave incidente sulla Sp13, due feriti: traffico bloccato

E' accaduto poco prima delle 6.30 nel territorio di Agrate Brianza: senso unico alternato e lunghe code anche verso Pessano con Bornago

Sta avendo pesanti ripercussioni sulla viabilità un incidente stradale avvenuto questa mattina, mercoledì 11 marzo 2026, poco prima della 6.30, lungo la Sp13, nel territorio di Agrate Brianza.

Incidente sulla Sp13, traffico bloccato

Il senso unico alternato sulla Provinciale ha creato lunghe code in entrambe le direzioni di marcia: sia verso Pessano con Bornago, sia verso Monza e lo svincolo della Tangenziale Est.

L’intervento dei soccorsi

Il sinistro ha coinvolto due veicoli, uno dei quali (un’auto Dr) è rimasta bloccata in mezzo alla carreggiata dopo aver perso l’asse posteriore. Sul posto, dopo la chiamata al 112, sono intervenuti il personale del 118, con due ambulanze allertate in codice giallo, i Vigili del fuoco e i Carabinieri, con quest’ultimi che ricostruiranno la dinamica di quanto accaduto.

Caos traffico nell’orario di punta

A due ore di distanza dal sinistro, e in pieno orario di punta per i pendolari, erano ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi. Due le persone rimaste coinvolte nello scontro: si tratta di due uomini di 24 e 36 anni, uno dei quali è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.