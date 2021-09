Sarebbero molto gravi le condizioni di un motociclista rimasto coinvolto in un incidente sulla Statale 36 in direzione Milano intorno alle 14 di oggi, giovedì 9 settembre 2021.

Grave incidente sulla Statale 36: motociclista soccorso in codice rosso

In base alle prime informazioni disponibili, per cause ancora da chiarire, il motociclista sarebbe caduto dalla due ruote poco prima dell'uscita Seregno Sud. La situazione è apparsa subito gravissima tanto che sul posto sono state inviate l'ambulanza, l'automedica e anche l'elisoccorso proveniente da Bergamo. L'intervento degli operatori sanitari è al momento in codice di massima gravità. Il centauro è stato trasportato in ospedale in ambulanza, che si è allontanata dal luogo del sinistro a sirene spiegate.

Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale Anas

Sul luogo dell'incidente sono presenti anche gli agenti della Polizia stradale di Milano, una squadra dei Vigili del Fuoco e il personale dell'Anas. Sulla Statale 36, in direzione Milano, si registrano alcuni rallentamenti proprio in prossimità della zona del sinistro.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile