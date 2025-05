Grave incidente tra auto e moto, arriva l'elisoccorso

Grave incidente stradale quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio 2025, poco prima delle 16 a Cornate d'Adda, in via Circonvallazione.

Lo scontro ha avuto per protagonisti una automobile e due motociclette. Sul posto carabinieri, Polizia locale, ambulanza, automedica e anche l'elisoccorso partito dall'ospedale di Bergamo. Secondo l'Agenzia regionale emergenza urgenza i coinvolti nello scontro sarebbero 4: tre uomini rispettivamente di 31, 33 e 61 anni e una donna di 32 anni.

Terribile scontro

Seconda una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto coinvolta nell'incidente stesse uscendo da via Schenoni Crispino per immettersi sulla strada provinciale mentre le motociclette viaggiavano su via Circonvallazione in direzione Verderio.

Uno scontro inevitabile. Ora tocchera alle Forze dell'ordine cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente per stabilire le eventuali responsabilità.

Aggiornamento delle 16:55

Secondo l'Agenzia regionale emergenza urgenza, fortunatamente, le quattro persone coinvolte nell'incidente non sarebbero in pericolo di vita. Attualmente sono ancora in corso le operazioni di soccorso e i coinvolti verranno trasportati in ospedale, per accertamenti, in codice giallo.