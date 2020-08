Grave incidente tra auto e moto sulla Tangenziale Nord. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 9 all’altezza dell’uscita di Nova Milanese.

Sconosciuta la dinamica

Ancora tutta da chiarire la dinamica che ha causato l’incidente tra un’auto e una motocicletta. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 9 lungo la Tangenziale Nord, all’altezza dell’uscita di Nova Milanese, al confine con Cinisello Balsamo. Sul posto sono accorse in codice rosso un’ambulanza (in arrivo da Paderno Dugnano) e un’automedica (proveniente da Milano). Ad avere la peggio è stata un uomo di 56 anni, che purtroppo ha perso la vita a causa delle ferite riportate nella collisione. Massima attenzione per chi si trova a percorrere la Tangenziale Nord per la possibile formazione di code e traffico.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

