Grave incidente tra Besana e Casatenovo, atterra l'elisoccorso

Grave incidente questa notte lungo via Don Gnocchi, al confine tra Besana in Brianza e Casatenovo. Coinvolto un 19enne casatese, trasportato all'ospedale di Varese a bordo dell'elisoccorso.

Incidente in via Don Gnocchi

Mancava un quarto d'ora all'1 di questa notte, sabato 27 maggio, quando l'auto condotta dal giovane - una Fiat Punto - è finita contro la cancellata di un'abitazione di via Don Gnocchi, all'altezza del civico 53, al confine tra i comuni di Besana e Casatenovo. Le condizioni del 19enne, residente a poca distanza dal luogo del sinistro, sono apparse da subito preoccupanti. In via Don Gnocchi è giunta a sirene spiegate l'ambulanza della Croce Bianca di Besana, supportata dall'automedica. Nei campi tra via Don Gnocchi e via Puccini è atterrato anche l'elisoccorso.

Dopo le prime cure sul posto, il casatese è stato trasportato all'ospedale di Varese in gravi condizioni.

Al lavoro anche i pompieri

A causa del violento impatto contro la cancellata, dalla Fiat Punto è fuoriuscito del carburante. E' stato così richiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Merate. Con loro i Carabinieri della stazione meratese a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.