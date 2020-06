Grave incidente tra due auto a Barlassina, atterra l’elisoccorso FOTO

Grave incidente tra due auto a Barlassina, atterra anche l’elisoccorso.

Grave incidente in via Marconi

L’impatto è avvenuto poco prima delle 14.15 in via Marconi, in corrispondenza del civico 74. In base a quanto è stato possibile ricostruire, due auto si sarebbero scontrate frontalmente.

Sul posto anche l’elisoccorso

La macchina dei soccorsi è stata allertata in codice rosso. Sul posto sono giunte un’ambulanza di Avis Meda e una della Croce azzurra di Rovellasca ed è atterrato anche l’elisoccorso. Due le persone coinvolte. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.

TORNA ALLA HOME